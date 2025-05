Mediaset - Meret, l'Inter non lo segue. Cosa filtra dall'agente sul rinnovo

Ultime sul rinnovo di Alex Meret su Sportmediaset. Accordo vicino ma non ancora concluso. Le parti continuano a trattare. "Detto di intesa su durata del contratto, biennale, e ingaggio 2,5 milioni, qual è l'ostacolo? Un bonus da inserire nel contratto, su cui si lavora da tempo, ma c'è ancora distanza tra l'entourage di Meret e il club. Confermiamo, per le notizie di cui siamo in possesso, che i rinvii della firma non dipendono da contatti con altre società, essendo il portiere in scadenza, con la possibilità di liberarsi a costo zero.

Tradotto, l'Inter uno dei club attenti agli sviluppi Meret - Napoli non ci risulta più in corsa per il portiere azzurro. Da parte del suo agente Federico Pastorello c'è ottimismo e la volontà di continuare in questo percorso. C'è solo l'ultimo ostacolo, non insormontabile, da superare per continuare insieme, perchè Meret difenda anche l'anno prossimo la porta del Napoli, così, con lo scudetto sulla maglia".