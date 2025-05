Mediaset - Napoli-De Bruyne, ci siamo: la data delle visite mediche

vedi letture

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Kevin De Bruyne è pronto a sbarcare a Napoli, scrive il portale Sport Mediaset. Il belga ha detto sì al corteggiamento di De Laurentiis e ormai manca solo l'annuncio per ufficializzare il colpo.

Le tempistiche sono già tracciate: i legali del giocatore sono attesi oggi in città per completare l'acquisto della sua nuova residenza, una villa da sogno a Posillipo con affaccio sul Golfo. Nello stesso incontro, saranno definiti anche gli ultimi dettagli del contratto che legherà De Bruyne al Napoli fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno. L’accordo prevede un ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione, oltre a un ricco bonus alla firma.

La fumata bianca definitiva è attesa entro 48 ore. Dopo una breve vacanza a Ibiza insieme alla famiglia, il centrocampista dovrebbe arrivare in città nei prossimi giorni: al momento il programma è che svolga le visite mediche il 2 giugno. Subito dopo, si passerà alle firme ufficiali.