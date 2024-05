Meret, è scattata la clausola per il rinnovo ma può partire: primi interessamenti

Alex Meret è un giocatore del Napoli fino al 2025. A riferirlo su X è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: “Sono scattate e sono state raggiunte le condizioni per il prolungamento automatico del contratto per un'altra stagione. Alcuni club hanno mostrato interesse per il portiere e il Napoli deciderà nelle prossime settimane il suo futuro”.

Alex #Meret is a #Napoli’s player until 2025. Triggered and reached the conditions for the automatic contract extension for another season. Some clubs have shown interest in the goalkeeper and Napoli will decide his future in next weeks. #transfers