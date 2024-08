Meret non convince Conte, può lasciare il Napoli: sondaggio della Fiorentina

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere, con la maglia numero uno che per il momento resta di proprietà di Pietro Terracciano. Tanti i nomi sondati dai dirigenti gigliati in questi giorni, alcuni più raggiungibili di altri ma tutti di buon livello.

L'ultimo sondaggio, secondo l'emittente Radio Crc, sarebbe stato fatto col Napoli per Alex Meret: il numero uno degli azzurri, viene spiegato, non sembra aver convinto del tutto Antonio Conte che per la porta della sua squadra vorrebbe un giocatore con altre caratteristiche tecniche. Da qui il sondaggio viola, ma non solo, con diverse società di Serie A attente alle evoluzioni del caso.

Intanto la Fiorentina aspetta e valuta tanti altri nomi: i più altisonanti sono quelli di Kepa del Chelsea, nome emerso nei giorni scorsi, e di David De Gea, ex numero uno del Manchester United e dell'Atletico Madrid che però è fermo da oltre un anno e ha pretese piuttosto alte dal punto di vista dell'ingaggio. Quindi Wojciech Szczesny, polacco in uscita dalla Juventus che potrebbe rientrare anche in un discorso allargato riguardante Nico Gonzalez. Poi profili più facilmente raggiungibili come ad esempio Stefano Turati del Sassuolo o Juan Musso dell'Atalanta. Le prossime potrebbero essere ore calde anche in questo senso, non solo per l'arrivo di Albert Gudmundsson.