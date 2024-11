Meret, trovato l'accordo per il rinnovo! Mancano solo le firme: dettagli e nuovo ingaggio

Il portiere resterà al Napoli

Importante novità per il futuro di Alex Meret: trovato l'accordo per il rinnovo dell'estremo difensore col Napoli. A svelare le ultime è l'esperto di mercato Matteo Relevo, che scrive su X: "Accordo verbale per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Le parti hanno trovato un’intesa di massima per altri due anni più uno opzionale. Mancano solo le firme. Il portiere guadagnerà circa 2 milioni di euro netti + bonus".