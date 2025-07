Montipò non rinnova ancora con l'Hellas: il suo futuro dipende...dal Napoli

Il futuro di Lorenzo Montipò dipenderà tutto da una triangolazione geografica tutta italiana. Verona, chiaramente, ma anche Torino e Napoli. Il perché è presto detto e lo chiarisce bene il quotidiano L'Arena. L'Hellas Verona già da tempo ha palesato la propria volontà di far rinnovare al portiere, in scadenza 2026, il proprio contratto per almeno un'altra stagione. Trattativa, questa, che per il momento è tenuta in stand-by dall'incrocio di mercato che lega granata e partenopei.

Nei primi gioca Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore serbo finito nel mirino dei Campioni d'Italia come vice Meret. Nel suo contratto c'è una clausola rescissoria da 19 milioni ma le parti in causa stanno trattando da tempo e la situazione potrebbe sbloccarsi nel giro di poco. Qualora la fumata bianca arrivasse ecco che Montipò potrebbe approdare alla corte di Marco Baroni