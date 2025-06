Musah-Napoli, Romano conferma: "Colloqui col Milan alle fasi finali"

Napoli e Milan stanno per raggiungere un accordo definitivo per il passaggio in azzurro di Yunus Musah. Il centrocampista statunitense classe 2002 non vede l'ora di unirsi ai campioni della Serie A, era tra i primi della lista di Antonio Conte.

Il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano conferma su X che i colloqui tra i due club procedono spediti che la trattativa è "alle fasi finali".