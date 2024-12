Napoli ai rinnovi: non solo Olivera, si prova a stringere anche per un altro azzurro

Gli acquisti, sì, ma anche le permanenze. I rinnovi. Il Napoli si prepara al mercato di gennaio, nel corso del quale proverà a trovare un'occasione golosa per rimpolpare il reparto arretrato: ad Antonio Conte potrebbe servire un difensore centrale che possa alternarsi con Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, un profilo che dia maggiori garanzie rispetto a Rafa Marin e Juan Jesus, che fin qui hanno giocato pochissimo. Ma al di là del mercato in entrata, c'è quello in uscita. E in questo discorso, secondo le volontà della società partenopea, non dovranno rientrare né Mathias Olivera né Alex Meret.

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, recentemente il Napoli ha incontrato l'agente del terzino uruguaiano, la cui scadenza del contratto è fissata per il 2027. Non è dunque un'urgenza, ma il discorso per il prolungamento contrattuale dopo l'ottimo avvio di stagione dell'ex Getafe è stato già imbastito. Sicuramente più impellente è la situazione legata al portiere classe '97, dal momento che questa in corso sarà la sua ultima stagione in azzurro se non arriverà il rinnovo. Il quotidiano scrive che un incontro con l'agente Federico Pastorello è previsto prima di Natale per provare a chiudere definitivamente il discorso e allungare l'accordo ben oltre il termine di questa stagione.