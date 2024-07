Napoli-Buongiorno, Romano: "Trattativa su dettagli contrattuali e clausola rescissoria"

Dopo l'accordo tra Napoli e Torino, resta da raggiungere l'accordo definitivo tra il club di De Laurentiis e Alessandro Buongiorno.

Ad confermarlo su X, aggiungendo dettagli, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: "Nessun problema sull'accordo tra Napoli e Torino per Alessandro Buongiorno. Trattativa su dettagli contrattuali e clausola rescissoria del giocatore, come riferito ieri".

↪️ No issues on club to club agreement between Napoli and Torino for Alessandro Buongiorno.



Negotiations on player’s contract details and release clause, as reported yesterday. https://t.co/CF1tCBGwlI