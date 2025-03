Napoli e Inter, sfida anche sul mercato: tre difensori nel mirino

L'Inter continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, considerando l'età avanzata di Francesco Acerbi e la necessità di garantire alternative affidabili a Simone Inzaghi. Tra i profili seguiti con attenzione dai nerazzurri spiccano nomi già noti come Hien, Solet, Bijol e Beukema. Solet e Beukema piacciono anche al Napoli. Tuttavia, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, un nuovo nome si sarebbe aggiunto alla lista degli obiettivi: Jay Idzes. Il centrale piace anche al club azzurro e all'Atalanta. Insomma, tra Napoli e Inter a quanto pare è sfida anche sul mercato, non solo in campo.