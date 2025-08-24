Napoli-Hojlund, Repubblica: "Domani può arrivare il sì e volare subito in Italia"
Sono ore decisive per l’arrivo in maglia azzurra di Rasmus Hojlund, finito nel mirino del Napoli dopo il grave infortunio di Lukaku. Il centravanti danese è la prima scelta e - riferisce quest'oggi Repubblica - il Manchester United ha accettato di cederlo con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto: un affare da circa 40 milioni complessivi. Adesso tocca al giocatore dare il definitivo via libera.
Secondo il quotidiano, il Napoli e Hojlund potrebbero dirsi di sì già domani e l’attaccante è pronto a volare in Italia per le visite mediche. Conte lo aspetta a braccia aperte e il club sta facendo tutto il possibile per accontentare il tecnico che resta comunque in attesa anche di un terzino (lo spagnolo Juanlu) e di un centrocampista, con i sondaggi fatti nelle ultime ore per Brescianini, Rabiot e Pellegrini.
