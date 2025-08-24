Napoli-Hojlund, Repubblica: "Domani può arrivare il sì e volare subito in Italia"

Sono ore decisive per l’arrivo in maglia azzurra di Rasmus Hojlund, finito nel mirino del Napoli dopo il grave infortunio di Lukaku. Il centravanti danese è la prima scelta e - riferisce quest'oggi Repubblica - il Manchester United ha accettato di cederlo con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto: un affare da circa 40 milioni complessivi. Adesso tocca al giocatore dare il definitivo via libera.

Secondo il quotidiano, il Napoli e Hojlund potrebbero dirsi di sì già domani e l’attaccante è pronto a volare in Italia per le visite mediche. Conte lo aspetta a braccia aperte e il club sta facendo tutto il possibile per accontentare il tecnico che resta comunque in attesa anche di un terzino (lo spagnolo Juanlu) e di un centrocampista, con i sondaggi fatti nelle ultime ore per Brescianini, Rabiot e Pellegrini.