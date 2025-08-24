Elmas aspetta solo il Napoli, spunta Brescianini ma è più complesso: la situazione

Eljif Elmas scalpita per tornare dove è stato benissimo e ha vinto uno scudetto da protagonista, diventando il dodicesimo più titolare del campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport, ribadendo che il jolly macedone proprio per la sua duttilità è stato (ri)scelto dal Napoli un anno e otto mesi dopo averlo venduto al Lipsia per quasi 25 milioni.

Elmas vuole il bis e per questo rifiuta offerte e proposte ricevute, aspettando che si sblocchi l'operazione tra il Napoli ed il Lipsia. La distanza è chiaramente economica, relativa alle cifre e ai contorni del diritto di riscatto. Parallelamente, Manna ha riacceso il canale che porta a un'altra vecchia conoscenza: Marco Brescianini che un anno fa era pronto a vestire l'azzurro ma dopo le visite mediche virò direzione Bergamo. L'uno escluderebbe l'altro, ma - si legge - l'operazione con l'Atalanta è complessa e legata a quella della Dea per Musah più che per i 15mln di valutazione.