Napoli in pole per Dedic! Dall’Inghilterra: previsto incontro con l’entourage, cifre e dettagli

vedi letture

Il club azzurro - riferisce il portale inglese - in questo momento è in pole position per l’esterno bosniaco classe 2002.

Il Manchester United sta valutando la possibilità di un rinforzo a gennaio sulle corsie esterne e tra i profili valutati c’è il terzino destro del Red Bull Salisburgo Amar Dedic. I Red Devils, però, devono fronteggiare la concorrenza di Brighton e Napoli, scrive TEAMtalk.

Il club azzurro - riferisce il portale inglese - in questo momento è in pole position per l’esterno bosniaco classe 2002. Durante l'attuale sosta per le nazionali, i rappresentanti del Napoli incontreranno l'entourage di Dedic per capire i margini dell’operazione.

L’esterno è sotto contratto con Salisburgo fino al 2027 e sono in corso le trattative per il rinnovo. Il club austriaco chiede circa 28 milioni di euro per cederlo a gennaio.