Accostato al Napoli, ad Parma su Bonny: "Tanti club su di lui. Ecco cosa faremo..."

vedi letture

Ange-Yoan Bonny è al centro degli interessi di moltissime squadra: in particolare, su di lui ci sono sia l'Inter che il Napoli, che lo hanno individuato come un profilo adatto per rinforzare l'attacco. Così Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Bonny sarà un uomo mercato? Io credo che le resistenze saranno solo eventualmente nell'accompagnare i percorsi di carriera che i calciatori possono fare in qualche momento. Ha tanti club su di lui, è qui da qualche anno e ha qualità importanti. Non ostacoleremo eventuali trattative, ma ne faremo una serrata per rispettare le nostre esigenze".

Marotta aveva chiesto Chivu durante il Festival della Serie A? "Me lo aveva già chiesto in precedenza e devo dire che, a conferma dei rapporti sempre ottimi, c'è stata la massima correttezza da parte dell'Inter nel momento che ci ha chiesto di parlare con il nostro tecnico. Avevamo detto a fine campionato che avevamo un'opzione unilaterale per estendere il suo contratto, ma non volevamo farlo perché non ha senso. Abbiamo atteso di incontrarlo per capire se c'erano le condizioni per andare avanti insieme, non ci sono state, ma con reciproca soddisfazione di quanto fatto. Auguriamo un grandissimo cammino con l'Inter a Cristian e da domani saremo focalizzati sul sostituto".