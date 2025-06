Osimhen, l'Al-Hilal non molla! Aumentata offerta al Napoli ed a Victor: le cifre

Dopo che l'ultima offerta era stata rifiutata sia dal Napoli che da Victor Osimhen, l'Al-Hilal non ha mollato la presa. Il club arabo ha deciso di migliorare la propria proposta, aumentando le cifre sul tavolo sia sul cartellino agli azzurri sia sull'ingaggio dell'attaccante nigeriano. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul suo profilo X scrive:

"L'Al Hilal ha ora migliorato la sua proposta a Victor Osimhen e al Napoli per provare a raggiungere presto un accordo. Il Galatasaray ha spinto nelle ultime ventiquattro ore, ma l'Al Hilal continua a insistere con una proposta migliore, oltre 70 milioni di euro al Napoli pagabili in due tranche. Il club arabo ha migliorato la proposta anche all’attaccante nigeriano, in attesa del sì finale".