Napoli su Koopmeiners? La Juventus si è portata avanti: ha già il suo 'sì'

Il primo obiettivo della Juventus per il centrocampo, in questo momento, è senza dubbio Teun Koopmeiners. Nonostante la chiusura dell’Atalanta, i bianconeri contano di sferrare l’affondo appena arriveranno i soldi dalle cessioni. E anche in questo caso potrebbe incidere molto la volontà dell’olandese, che da tempo ha detto sì alla Juventus e a Cristiano Giuntoli, con il quale è in contatto dai tempi di Napoli. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

La Vecchia Signora continua i dialoghi con il Nizza per Todibo che ha già un accordo con i bianconeri per un contratto da 2,3 circa milioni di euro a stagione. La richiesta dei francesi è tra i 35 e i 40 milioni di euro, c’è la concorrenza del West Ham e del Newcastle, ma Cristiano Giuntoli vuole puntare sulla volontà del centrale per arrivare a dama. Todibo, intanto, continua a mandare like bianconeri.