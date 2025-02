Napoli su Okafor? A metà gennaio era del Lipsia, ma non superò le visite mediche

Il Napoli è interessato a Noah Okafor come alternativa ad Allan Saint-Maximin se non dovessero arrivare per tempo i documenti per definire l'operazione legata a quest'ultimo. Ma l'esterno offensivo del Milan potrebbe portarsi dietro qualche problemino fisico, visto che lo scorso 14 gennaio fece le visite mediche con il Lispsia, senza però superarle. Questo è quanto scrisse quel giorno Tuttomercatoweb.com:

"Noah Okafor è tornato a Milano e non si trasferirà al Lipsia. Clamorosa svolta nell'operazione che avrebbe visto l'attaccante lasciare il Milan e il diretto interessato ha già fatto ritorno in Italia. Dopo le prime notizie ne sono arrivate altre direttamente dalla Germania relative ai problemi che hanno bloccato tutto. Lo svizzero infatti, durante i test medici, avrebbe evidenziato alcuni problemi fisici che non gli permetterebbero di scendere immediatamente in campo. Una condizione, questa, a quanto pare fondamentale per il Lipsia, tanto da avergli fatto cancellare il trasferimento e aver fatto saltare definitivamente l'operazione. Nelle ultime settimane, ricordiamo, Okafor era rimasto fuori dal Milan a causa di un problema muscolare al polpaccio".