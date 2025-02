Napoli su Okafor, il Milan vuole un altro rinforzo in attacco: può arrivare dal Chelsea

Joao Felix si avvicina a grandi passi al Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club rossonero ha infatti trovato l'accordo con il Chelsea per il trasferimento in prestito del portoghese alla corte di Sergio Conceicao e a breve il calciatore partirà da Londra per raggiungere l'Italia e firmare per i rossoneri.