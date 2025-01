Napoli sulla rivelazione della Serie B: è in scadenza con lo Spezia

vedi letture

Nicola Bertola è uno dei migliori giocatori della Serie B, con un contratto in scadenza con lo Spezia e tanti club che lo stanno seguendo. Nelle ultime settimane si sono fatti avanti in diversi per capire qual è la situazione del difensore centrale - nazionale under 21 - ed eventualmente provare un affondo. Ad avere chiesto informazioni sono Atalanta, Inter, Napoli e Juventus. Per ora la risposta è stata negativa, ma non è detto che non possa cambiare nel corso dei prossimi giorni. Lo riporta Tmw.

Nelle scorse settimane il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, aveva commentato l'esclusione. "Scelta legata al rinnovo? Assolutamente no, normali scelte del mister, e troveremo un modo per risolvere la cosa".

La situazione non appare semplice. Anche perché il rinnovo è, almeno in questo momento, da escludere. Dunque Bertola andrà a scadenza a giugno e probabilmente dovrà solo scegliere quale sarà la sua prossima squadra.