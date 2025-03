Napoli sulla stellina Montoro, Gazzetta: "Affare avviato, club vuole una rinfrescata"

La meglio gioventù, come succedeva una volta. La Gazzetta dello Sport conferma il forte interesse del Napoli per Alvaro Montoro, stellina classe 2007 del Velez e dell'Argentina Under 20 su cui sta provando l'assalto il ds Giovanni Manna, da sempre attento ai migliori giovani al mondo come nella sua esperienza alla Juve Next Gen.

Il quotidiano sportivo racconta della filosofia Napoli, dai Kvara e Osi a prima ancora Zielinski, Cavani o Lavezzi: "Come implora il progetto, che per una volta, è stato accantonato. C'è bisogno di un'onda verde da cavalcare, lo chiede la filosofia d'un club che guarda oltre, un'occhiata al campo ed una al bilancio, e che sente adesso la necessità di darsi una rinfrescata. Il tempo è volata, i bimbi di una volta sono diventati uomini".

Così il Napoli prova l'affonda per Montoro, 17anni e maglia numero 10 sulle spalle:" Trequartista, mezzala che a fare pure l'esterno, ha piedi buoni e credenziali che valgono. Il Napoli ha iniziato a chiacchierare col suo entourage - scrive il quotidiano sportivo - è un'idea che sta lì, pronta ad essere concretizzata a giugno. Bisogna allestire nuovi appuntamenti dopo quelli recentissimi serviti per costruire una trattativa".