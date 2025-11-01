Napoli vs Como, sfida da 220mln spesi: il riepilogo dell'estate dei due club

Oggi si preannuncia spettacolare la sfida tra Napoli e Como. Tuttomercatoweb.com presenta la gara raccontando che tra le altre cose è una sfida da oltre 220 milioni di euro spesi sul mercato estivo, se si combina quanto fatto da entrambe le squadre, rispettivamente la 4^ e la 5^ più spendaccione della Serie A in estate. Il colpo più costoso dell'estate del Napoli è stato, escludendo i riscatti di Hojlund e Lucca, quello di Beukema dal Bologna, con subito dietro Lang e Miguel Gutierrez. Il podio degli acquisti estivi più costosi di casa Como, invece, è composto da tre trequartisti, un po' il simbolo del progetto partito con Fabregas: l'unico pagato più di 20 milioni è stato lo spagnolo Jesus Rodriguez, qualcosina in meno invece per Kuhn del Celtic e Baturina dalla Dinamo Zagabria. Di seguito il riepilogo di Tmw

GLI ACQUISTI ESTIVI DEL NAPOLI (115 milioni di euro spesi)

Sam Beukema (difensore, 1998) dal Bologna per 31 milioni di euro

Noa Lang (attaccante, 1999) dal PSV per 25 milioni di euro

Miguel Gutierrez (difensore, 2001) dal Girona per 18 milioni di euro

Vanja Milinkovic-Savic (portiere, 1997) in prestito dal Torino per 15 milioni di euro

Lorenzo Lucca (attaccante, 2000) in prestito dall'Udinese per 9 milioni di euro

Luca Marianucci (difensore, 2004) dall'Empoli per 9 milioni di euro

Rasmus Hojlund (attaccante, 2003) in prestito dal Manchester United per 6 milioni di euro

Elif Elmas (centrocampista, 1999) in prestito dal Lipsia per 2 milioni di euro

Kevin de Bruyne (centrocampista, 1991) dal Manchester City a costo zero

Emanuele Rao (attaccante, 2006) dalla SPAL

GLI ACQUISTI ESTIVI DEL COMO (107,5 milioni di euro spesi)

Jesus Rodriguez (attaccante, 2005) dal Real Betis per 22,5 milioni di euro

Nicolas Kuhn (attaccante, 2000) dal Celtic per 19 milioni di euro

Martin Baturina (centrocampista, 2003) dalla Dinamo Zagabria per 18 milioni di euro

Jayden Addai (attaccante, 2005) dall'AZ per 14 milioni di euro

Maximo Perrone (centrocampista, 2003) riscattato dal Manchester City per 13 milioni di euro

Alex Valle (difensore, 2004) riscattato dal Barcellona per 6 milioni di euro

Ignace van Der Brempt (difensore, 2002) riscattato dal RB Salisburgo per 5 milioni di euro

Diego Carlos (difensore, 1993) in prestito dal Fenerbahce per 2,8 milioni di euro

Jacobo Ramon (difensore, 2005) dal Real Madrid Castilla per 2,5 milioni di euro

Luca Mazzitelli (centrocampista, 1995) riscattato dal Frosinone per 2 milioni di euro

Fellipe Jack (difensore, 2006) riscattato dal Palmeiras per 2 milioni di euro

Stefan Posch (difensore, 1997) in prestito dal Bologna per 500mila euro

Nikola Cavlina (portiere, 2002) in prestito dalla Dinamo Zagabria per 150mila euro

Noel Tornqvist (portiere, 2002) dal Mjallby

Henrique Menke (portiere, 2007) in prestito dall'Internacional

Alvaro Morata (attaccante, 1992) in prestito dal Milan