Pellegrini, conferme da Roma: “Il Napoli e un’altra big italiana lo seguono”

vedi letture

Due nomi in cima alla lista per il centrocampo del Napoli in vista di gennaio, quando il club azzurro interverrà per rinforzare un reparto privo dell’infortunato De Bruyne e, a breve, anche di Anguissa impegnato in Coppa d’Africa. Il ds Manna ha individuato due obiettivi principali: Kobbie Mainoo del Manchester United e Lorenzo Pellegrini della Roma, entrambi profili seguiti e stimati da tempo dalla dirigenza di De Laurentiis.

L’interesse per il centrocampista giallorosso è stato inoltre confermato da Enrico Camelio, speaker di Radio Radio, intervenuto ai microfoni di 1 Football Club su 1 Station Radio: “Pellegrini è un buon giocatore per il 3-5-2: ha qualità, numeri e può svolgere quel ruolo di incursione che serve. Sì, è vero che Napoli e Inter lo seguono, ma le trattative hanno tempi e vincoli”.