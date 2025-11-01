Non solo Mainoo a centrocampo: per gennaio rispunta una grande occasione

L’infortunio a De Bruyne, che starà fuori fino a febbraio, potrebbe cambiare le strategie del Napoli per gennaio. Lo scrive il direttore di Tuttomercatoweb.com ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini, nel suo consueto editoriale: "Anche perché in quel periodo Anguissa sarà impegnato nella Coppa d’Africa e quindi un acquisto sarebbe opportuno. Il club azzurro sta già pensando a Mainoo del Manchester United. Il Napoli vorrebbe impostare l’operazione sulla base di un prestito. Ovviamente non è il solo.

Tra i giocatori seguiti c’è ancora Lorenzo Pellegrini. Per il momento non ci sono stati segnali di rinnovo con la Roma e proprio per questo rimane una grande occasione. Il Napoli potrebbe fare subito un tentativo alla riapertura del mercato. Ma non è finita qua perché tra i profili presi in considerazione c’è anche Dani Ceballos, che al Real Madrid sta trovando poco spazio".