Buongiorno, il Napoli ha attivato opzione per il rinnovo! Clausola a partire dall’estate 2026
Negli ultimi giorni il Napoli ha attivato l’opzione per il sesto anno di contratto di Alessandro Buongiorno, inizialmente legato al club con un accordo quinquennale. Il difensore classe 1999, arrivato dal Torino, proseguirà così la sua avventura in azzurro almeno fino al 2030, riferisce su YouTube il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto.
La decisione rientra nella politica del club azzurro di blindare i propri giocatori più importanti e garantire stabilità tecnica al progetto. Inoltre, a partire dall’estate 2026, nel contratto del difensore centrale sarà inserita anche una clausola rescissoria, ormai elemento abituale nei contratti del Napoli, utile sia a tutelare la società sia a stabilire con chiarezza i margini di eventuali future trattative.
