Clamoroso, il Barcellona vuole Osimhen: è nella lista in caso di addio di Lewandowski

Robert Lewandowski potrebbe lasciare il Barcellona la prossima estate, anche a causa del rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Per questo motivo il club blaugrana starebbe valutando alternative in attacco e, secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, uno dei nomi sul tavolo è quello di Victor Osimhen. Tuttavia, l’operazione non sarebbe semplice: l’attaccante nigeriano classe 1998 è stato acquistato dal Galatasaray la scorsa estate per 75 milioni di euro e il club turco difficilmente si priverà del suo bomber senza un’offerta importante.

Perciò, affinché qualcosa si smuova in favore del Barcellona dovrebbe esserci la volontà del giocatore di cambiare aria. Una carta che il Barça gioca spesso. Intanto i numeri di Osimhen in questa stagione sono devastanti. Delle 13 partite disputate dal Galatasaray, Osimhen è sceso in campo in 9, trovando nel complesso 6 gol tra tutte le competizioni, di cui 3 in 145 minuti in Champions League, contro Liverpool e Bodo Glimt.