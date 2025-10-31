Spalletti ha svelato il motivo per cui Koopmeiners non è andato al Napoli

Luciano Spalletti nel corso della sua conferenza stampa di presentazione alla Juve ha fatto capire che ai tempi del Napoli era davvero concreto l'interesse per Koopmeiners dell'Atalanta. "Koop lo conosco bene perchè l'abbiamo seguito nelle squadre precedenti, ma costava tanto. Mi piaceva tanto e una volta ci siamo sentiti anche per telefono e avevo provato a convincerlo. Per me rimane quell'idea che avevo visto. Secondo me è un mediano/mezzala. Poi ha giocato anche come difensore. Voglio fare i complimenti a Gasperini che ha tirato fuori il meglio da un calciatore.

Pressa, ti dà poco tempo e spazio, ha un piede che quando tira in porta sa dove va a finire il pallone. Ingabbiato e con le spalle girate nei pressi dell'area avversaria, non ha le qualità di Yildiz o Openda che sono nati per quel ruolo e quella posizione in mezzo al traffico. HA altre qualità, Gasp è stato bravo a tirar fuori il massimo anche da quel calciatore. Mediano, centrocampista mi sembra più la sua posizione".