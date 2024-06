Natan, offerte dal Brasile ma il Napoli temporeggia: punta al prestito in Italia

Il club azzurro preferirebbe cedere il brasiliano in prestito in Serie A in modo da seguire da vicino la sua crescita.

Il Napoli insiste per Alessandro Buongiorno, ma non solo. Il ds Manna e gli agenti di Mario Hermoso si stanno avvicinando e l'intenzione è di rivoluzionare la difesa che subirà quindi anche tante cessioni. L'unico quasi certo di restare è Amir Rrahmani, per il resto tanti hanno la valigia pronta:

Juan Jesus probabilmente non resterà, così come Ostigard che reclama spazio e lo troverà solo altrove. Su Natan invece il Napoli non ha ancora preso posizione perché ha ricevuto alcune offerte dal Brasile ma il club azzurro preferirebbe cederlo in prestito in Serie A in modo da seguire da vicino la sua crescita.