Ndoye in stand-by, ecco la richiesta del Bologna: nuovo tentativo nei giorni del condor?

Il Napoli insiste per Dan Ndoye, ma il Bologna resiste. La trattativa per l’esterno svizzero è tutt’altro che semplice: l’ultima offerta presentata da De Laurentiis, pari a 35 milioni di euro più 5 di bonus, è stata rispedita al mittente. Il club felsineo, infatti, è irremovibile: per sedersi al tavolo delle trattative servono almeno 40 milioni di parte fissa. La dirigenza partenopea, con il trio De Laurentiis-Conte-Manna operativo da Ischia, non sembra intenzionata a mollare la presa.

Ndoye è un profilo gradito e si continuerà a trattare, magari riaprendo il discorso negli ultimi giorni di mercato, i cosiddetti “giorni del condor”, come accaduto lo scorso anno con McTominay. Intanto il Napoli non perde di vista le alternative, nomi importanti come Raheem Sterling, Jack Grealish e Federico Chiesa. Ma il primo obiettivo resta Ndoye: Bologna resiste, Napoli rilancerà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.