Nessun dubbio su Marianucci: arriva per sostituire un difensore che andrà in Spagna

In attesa dell’ufficialità, il Napoli ha praticamente chiuso per Luca Marianucci, difensore centrale classe 2003 in arrivo dall’Empoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’operazione è stata definita sulla base di 10 milioni di euro, con il giocatore pronto a vestire l’azzurro nella prossima stagione.

Marianucci andrà a colmare il vuoto lasciato da Rafa Marin, ormai destinato al Villarreal, club con cui aveva un accordo già da gennaio. Il Napoli, quindi, si muove con largo anticipo per garantire continuità al reparto arretrato, puntando su un profilo giovane ma già rodato in Serie A.