Ngonge a un passo dal Torino, ma non è ancora fatta: cosa manca

Cyril Ngonge e il Torino sono ormai promessi sposi. Anche se non è ancora fatta come si legge su Tuttosport oggi in edicola. Intesa di massima già raggiunta per un contratto fino al 2029. Non a caso l’esterno offensivo ha finora declinato tutte le avance arrivate da altri club (Genoa, Bologna, Monaco e Club Brugge).

Un atteggiamento che ha dato forza al club granata nelle contrattazioni col Napoli, sfociate nell’intesa di massima per un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (7 milioni). Se sulle cifre è già arrivato il via libera dai campioni d’Italia, manca ancora la quadra totale sulla formula; la società di De Laurentiis spinge per inserire un obbligo di riscatto a determinate condizioni. Non il primo punto dal mese di febbraio e neppure la salvezza, ma potrebbe essere legato al raggiungimento di tot presenze da parte del belga.