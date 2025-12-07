Ngonge-Torino in bilico, Tuttosport: “Arrivato con la pubalgia, ma non era trapelato”

Tra le operazioni in uscita del Napoli nell’ultima sessione estiva spicca il passaggio di Cyril Ngonge al Torino, fortemente voluto da Marco Baroni. L’allenatore granata si aspettava un impatto diverso dal belga, che finora non è riuscito a convincere pienamente e il cui riscatto – fissato a 12 milioni di euro – potrebbe essere messo in discussione. Le prestazioni dell’ex azzurro non sono risultate particolarmente brillanti, alimentando dubbi e valutazioni all’interno dell’ambiente torinista.

Tuttavia, come riportato da Tuttosport, dietro le difficoltà iniziali del giocatore ci sarebbe un problema fisico già presente al momento dell’arrivo. In particolare, il quotidiano rivela: “Quella di Cyril Ngonge è stata una rincorsa sin dal primo istante, sin dal suo arrivo a Prato allo Stelvio perché, si diceva, aver saltato gran parte della preparazione con il Napoli nelle settimane più calde della trattativa col Torino aveva poi costretto il giocatore a lavorare individualmente per raggiungere il livello, fisico e atletico, dei nuovi compagni. Dalla conferenza di Baroni arriva però un elemento che aiuta a comprendere di più il motivo per il quale il giocatore belga abbia avuto bisogno di tempo. È la pubalgia ad averlo rallentato: quando è arrivato in granata, anche se ai tempi non era trapelato nulla, Ngonge aveva già a che fare con un problema fisico che lo ha condizionato fin dalle prime settimane”.