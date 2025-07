Ngonge-Torino non si chiude, Tuttosport: "Milinkovic-Savic al Napoli in attesa"

vedi letture

Cyril Ngonge al Torino, non è ancora fatta. E l'affare in stand by ha rallentato l'altra operazione, quella per Milinkovic-Savic al Napoli. Ne parla il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Le due trattative sono sì parallele ma viaggiano insieme. L'una dipende a quanto pare dall'altra.

"Baroni si aspetta di abbracciare molto presto Ngonge. Per il quale la società aveva già ipotizzato di svolgere le visite mediche a Torino nei giorni scorsi, prima del dietrofront d’obbligo. Stessa cosa pensata dal Napoli per Milinkovic Savic. E invece? Il belga è ancora a Napoli, il serbo si allena regolarmente a Prato. I due club continuano a palleggiare senza arrivare al dunque. Il nodo è l’obbligo di riscatto di Ngonge. Il Napoli lo pretende ancora, il Torino cerca invece scorciatoie per trasformarlo in diritto. Ma se il Toro non è convinto di prenderlo al 101% a giugno 2026, non lo prende. La recente storia di Elmas insegna. Vagnati e Manna trattano per un’intesa definitiva che possa coinvolgere i due calciatori".