Ngonge torna indietro? Pressing a sorpresa anche dal 'suo' Verona

Non c'è solo il Bologna su Cyril Ngonge. L'attaccante del Napoli sta trovando poco spazio in Campania con Antonio Conte e sembra intenzionato a trasferirsi altrove per giocare di più. Secondo quanto riportato da L'Arena, si sono interessate a lui anche Genoa, Monza ed Hellas Verona.

I gialloblù, ex squadra del belga, sembra vogliano inserirsi nella trattativa per riportarlo sulle rive dell'Adige, ma l'operazione si preannuncia molto complicata. Il contratto dell'ex Groningen gli garantisce uno stipendio da 1,2 milioni di euro a stagione, quindi Setti o chi acquisterà la società dovrà mettersi nell'ottica dell'idea di spenderne almeno 600mila per lo stipendio dei prossimi mesi.