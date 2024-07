Niente Dimaro per Buongiorno: svelato quando incontrerà Conte e la squadra

La trattativa infinita, inaugurata a gennaio quando il giocatore era considerato incedibile e poi chiusa d'estate dal nuovo ds Manna, è ormai giunta alle operazioni finali: domani Buongiorno sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e successivamente metterà i vari autografi del caso in calce ai contratti che dovrebbe firmare in Filmauro. Tutte le strade, per il momento, portano a Roma. Poi, soltanto vacanze e appuntamento al ritiro di Castel di Sangro a partire dal 25 luglio. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.