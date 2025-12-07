Nome nuovo per gennaio: il Napoli punta un'ala 2004 dello Shakhtar

vedi letture

Il Napoli si prepara a un mercato di gennaio ambizioso: Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna vogliono consegnare ad Antonio Conte almeno due rinforzi di livello. Le assenze di De Bruyne e Anguissa spingono verso un intervento immediato a centrocampo, reparto che rappresenta la priorità assoluta per alzare da subito la qualità della squadra. Ma non è escluso che si intervenga anche in altri settori.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, gli azzurri hanno messo nel mirino Eguinaldo, ala sinistra brasiliana dello Shakhtar Donetsk valutata circa 15 milioni. La concorrenza però è forte: sul classe 2004 c'è l’Atlético Madrid, con Simeone in prima linea che sta provando a bruciare il Napoli per assicurarsi il talento sudamericano.