Non solo Beukema, proposto Skriniar: la risposta del Napoli

Il Napoli cerca un difensore per completare il reparto. Beukema in pole, è lui il primo obiettivo. Si tratta con il Bologna. Poi a seguire gli altri. Nell'elenco delle possibili opzioni, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, è spuntato fuori anche il nome di Milan Skriniar, in uscita dal Psg.

Un giocatore che Conte conosce molto bene avendolo allenato all'Inter. Ma al momento il Napoli è freddo. Skriniar ha 30 anni e un ingaggio elevato. Le priorità della società sono altre. L'obiettivo è uno, è Sam Beukema del Bologna.