Zanoli in uscita: oltre al Bologna ci pensa un altro club di Serie A

Alessandro Zanoli è alla ricerca di una nuova squadra in cui fare un ulteriore step nella sua carriera. Il Genoa non l'ha riscattato per la cifra pattuita la scorsa estate (sette milioni di euro, ndr) e ora si cerca una nuova soluzione visto che sia il giocatore che il Napoli non valutano una sua permanenza nel gruppo capeggiato da Antonio Conte, nonostante altri tre anni di contratto. Lo scrive Tmw.

Di Zanoli ne hanno discusso a inizio settimana Napoli e Bologna. Col club partenopeo interessato sia a Beukema che a Ndoye, ecco che nelle discussioni tra la dirigenza rossoblù e quella partenopea è rientrato anche il terzino di Carpi come parziale contropartita da inserire nell'affare. Zanoli ha una valutazione che si aggira intorno agli otto milioni di euro, ma proprio il mancato accordo tra le parti sul valore de cartellini dei calciatori del club del presidente Saputo ha messo in stand-by il maxi-accordo. Napoli e Bologna continueranno ad aggiornarsi, ma nel frattempo vanno avanti anche i contatti con la Fiorentina, club che segue con interesse Zanoli.