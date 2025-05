Non solo De Bruyne: il Napoli è al lavoro anche per un attaccante della Premier

Non solo De Bruyne. Il Napoli pensa in grande per alzare ulteriormente l'asticella delle ambizioni in vista della prossima stagione. La società è al lavoro per la prossima stagione nel tentativo di regalare un pezzo pregiato a mister Antonio Conte. Uno di questi è appunto Kevin De Bruyne in scadenza di contratto con il Manchester City. Per il momento non ci sarebbero da registrare ulteriori novità anche se va sottolineato che la trattativa per il calciatore belga sta continuando.

C'è però un altro nome che stuzzica la fantasia dei partenopei e riguarda il reparto offensivo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, un nome che piacerebbe molto al Napoli in vista della prossima stagione è Rasmus Hojlund, attaccante ex Atalanta e ora in forza al Manchester United. Il giocatore da tempo è seguito dal Napoli e accostato ai partenopei anche nell'ambito di un interessamento degli inglesi per Osimheb.