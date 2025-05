Osimhen-Juve, ADL disposto ad incassare meno per mandarlo all'Al-Hilal: le cifre

vedi letture

La Juventus deve risolvere i problemi in attacco. Vlahovic e Kolo Muani, che alla Signora costano insieme oltre 2,5 milioni lordi di stipendio ogni 30 giorni, sono arrivati appena due gol negli ultimi tre mesi. Per questo il club bianconero ha messo nel mirino Victor Osimhen, fino ai recenti contatti. Secondo il Corriere dello Sport la Juventus avrebbe offerto 85mln di euro per acquistarlo prima del Mondiale, ma la clausola da 75mln di euro non è valida per l'Italia e bisogna trattare col Napoli.

Il quotidiano conferma che De Laurentiis preferirebbe cedere uno dei simboli dello scudetto 2023 in Saudi Pro League, dove l’Al-Hilal ha le antenne dritte. Il ricco club di Riyad potrebbe garantire all’attaccante un ingaggio triplo, da 30-35 milioni, rispetto agli 11 milioni netti guadagnati oggi al Galatasaray. Possibile che Aurelio accetti di incassare meno - i 75 milioni della clausola - pur di non vendere Osimhen agli eterni rivali bianconeri? Assolutamente sì. Ma - si legge. conterà soprattutto la volontà del ragazzo, attratto dalla proposta faraonica degli arabi ma anche dal corteggiamento del suo ex ds Giuntoli