Non solo Lirola: resistono altre due piste per la fascia destra del Napoli

Non solo Lirola, accostato oggi al club azzurro. Il Napoli valuta anche altri esterni di destra. Amar Dedic del Salisburgo è un'ipotesi, anche se di difficile realizzazione vista la richiesta di 15 milioni di euro da parte del sodalizio Red Bull. L'alternativa porta il nome di Thierry Correia, di proprietà del Valencia. Lo scrive Tmw.

