Non solo Lucca: il Napoli pensa ad un altro attaccante per la Primavera

vedi letture

Non solo Lorenzo Lucca dell'Udinese per l'attacco del Napoli. Secondo Sportmediaset, infatti, il club azzurro avrebbe messo gli occhi sull'attaccante del Lens, classe 2006, Samuel Diè. In caso di acquisto, sarà aggregato alla Primavera. Per lui 14 gol in 34 presenze.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).