Non solo Mainoo, Tmw: "Quattro idee a centrocampo, nome nuovo dalla Premier"

vedi letture

L'obiettivo principale in questa sessione invernale per il Napoli è quello di rafforzare il centrocampo. È il reparto che ne ha più bisogno anche alla luce dei tanti infortuni che stanno condizionando la squadra. A partire da De Bruyne, Anguissa per finire a Gilmour. È chiaro che con questa situazione in casa azzurra non si voglia lasciare niente di intentato, anche perché la stagione è molto lunga e impegnativa. II Napoli infatti è in corsa su tutti i fronti.

De Laurentiis ha dato la sua disponibilità a fare anche un investimento importante se ci dovessero essere i presupposti giusti per inserire il profilo ideale. Come detto anche nei giorni scorsi, l'idea principale sarebbe quella di prendere un giocatore di prospettiva ma è chiaro che la società azzurra sia aperta ad ogni occasione. Mainoo del Manchester United resta la soluzione principale da percorrere con la formula del prestito con diritto di riscatto ma non è la sola.

II Napoli resta vigile anche su Goretzka ma qui dipende tutto dal Bayern Monaco. Sempre in Premier League piace anche Magassa del West Ham, valutato sui 15 milioni di euro. Una soluzione che potrebbe anche diventare concreta se ci dovessero essere difficoltà ad aprire altre trattative. II Napoli è vigile anche su Lorenzo Pellegrini, centrocampista che piace da sempre. Il suo rinnovo con la Roma è fermo e in caso di un'apertura la società azzurra non si tirerebbe certo indietro. Lo riporta Tmw.