Norton-Cuffy segna e il Napoli c'era: ieri osservatori azzurri a Udine per lui

vedi letture

Norton-Cuffy ha segnato ieri contro l'Udinese. Il giocatore è nel mirino del Napoli. L'esterno piace molto. La conferma arriva da Nicolò Schira, esperto di mercato, che fa sapere sui social che ieri proprio a Udine era presente sugli spalti un osservatore del club azzurro per monitorare da vicino il terzino di De Rossi.

Nelson Norton-Cuffy è un calciatore inglese, difensore del Genoa e della nazionale under 21 inglese. Ha grandi potenzialità, fisicità e corsa, ricopre a destra tutta la fascia e gioca sia come difensore che come ala, volendo, all'occorrenza, com'è già successo proprio in questa stagione. A Napoli lo ricordano bene perché fu autore di un bell'assist al Maradona. Ha caratteristiche coerenti con il gioco di Conte e dunque con quelle che sono le necessità del Napoli sul mercato. Un colpo anche in prospettiva data l'età, essendo un 2004 che anche l'anno prossimo non occuperebbe il posto in lista campionato.