Nunez-Lucca, piste parallele: il Napoli non ha ancora preso una decisione

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per consegnare a Conte un nuovo centravanti, e al momento il club sta portando avanti due piste in parallelo, molto diverse tra loro per caratteristiche tecniche, esperienza e soprattutto costi. Da una parte c’è Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, che rappresenta una soluzione più accessibile ma comunque impegnativa sul piano economico. I friulani chiedono circa 40 milioni di euro per lasciarlo partire, una cifra però trattabile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 33-34 milioni. Attenzione però alla concorrenza: anche il Milan ha iniziato a sondare il terreno per il classe 2000.

Dall’altra parte c’è un profilo di tutt’altro livello in termini di curriculum e costo: Darwin Nunez. L’attaccante uruguaiano del Liverpool rappresenta una scelta più pronta per palcoscenici internazionali come la Champions League, ma richiederebbe uno sforzo economico fuori dai consueti parametri del club azzurro. Il cartellino si aggira sui 60 milioni, e lo stipendio da 5,5 milioni netti a stagione alzerebbe il monte ingaggi. Una spesa che, storicamente, il Napoli ha sempre evitato salvo rare eccezioni, in nome di un equilibrio economico-finanziario che resta centrale nel progetto del club, fa sapere l'emittente satellitare.