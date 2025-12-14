Nuovi contatti per Mainoo! Rai: il Napoli non lo molla, ma per l'offerta deve attendere

Il primo obiettivo per gennaio sarà un centrocampista e in cima alla lista del Napoli c'è ancora Kobbie Mainoo. Le ultime arrivano da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso di Rai News Mattina: "I partenopei non mollano Mainoo. E con lo United e il suo agente proseguono le interlocuzioni. I Red Devils in vista della Coppa d'Africa perderanno alcuni elementi, ma non per questo hanno bloccato la cessione di Mainoo. Il club inglese potrebbe infatti investire su un nuovo centrocampista ( arrivano conferme su questa idea di mercato) e liberare il ventenne gradito a Manna e Conte.

Inutile invece parlare di formule (obbligo o diritto di riscatto, eccetera). Il Napoli attende le decisioni ufficiali degli organi competenti per capire che margini economici avrà sul mercato. Solo con queste certezze farà la sua offerta ai Red Devils. Nel frattempo attende che lo United reperisca il sostituto di Mainoo".