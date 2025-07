Nusa-Napoli, Tmw: pressing deciso, ma c'è una concorrenza dall'Italia

Il Nottingham Forest ha sbaragliato la concorrenza mettendo sul tavolo un'offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus per Dan Ndoye, cifra vicina ai 45 milioni richiesti dal Bologna dopo la cessione di Beukema al Napoli. Nonostante i buoni rapporti tra Bologna e Napoli, che avrebbero potuto agevolare un trasferimento in azzurro dell'esterno svizzero, l’offerta del club di Premier si è rivelata irrinunciabile.

Il Napoli, nel frattempo, come riporta la squadra mercato di Tuttomercatoweb, ha spostato il focus su Antonio Nusa. Il giovane attaccante norvegese, valutato 35 milioni dal RB Lipsia, è tra i profili seguiti dal ds Giovanni Manna. Anche la Roma ha mostrato interesse per il "Neymar di Norvegia", aumentando così fin da subito la concorrenza per il talento classe 2005.

Antonio Nusa, norvegese, 20 anni, è uno dei tanti talenti del Lipsia, un esterno rapido, tecnico, di valore, duttile e di grande prospettiva. L'Italia lo ricorda bene per il suo show in nazionale contro gli azzurri allora allenati ancora da Spalletti. Nusa tra le linee, partendo da sinistra, fu devastante. Intesa perfetta con Haaland. Ma Nusa è anche una promessa che ancora lavora per diventare una certezza. Si tratterebbe, per il Napoli, di un prospetto molto interessante. Di sicuro, doti atletiche e fisiche sono tutte dalla sua parte. Poi l'età è un grosso vantaggio. ll club ci pensa, i tifosi lo invocano sui social, Nusa resta nel mirino anche se non è la prima scelta. I principali obiettivi del Napoli giocano tutti in Premier League: da Grealish a Sterling, fino a Chiesa. Tutti in uscita dai rispettivi club.