O il Napoli o niente: se Lucca in azzurro salta, l'Udinese gli proporrà il rinnovo

Preso atto dello stallo, che probabilmente durerà almeno fino all’autunno, nelle trattative per la cessione del club, l’Udinese sta lavorando attivamente sul calciomercato per modellare la rosa che sarà a disposizione di mister Kosta Runjaic per la stagione 2025/2026. Una settimana che è stata bella calda, con Padelli e Thauvin che hanno prolungato di un altro anno i rispettivi contratti con la squadra friulana (per il francese è stata attivata la clausola prevista nell’accordo). Due ufficialità importanti sia per lo spogliatoio che ovviamente per il campo visto che il francese è stato il faro offensivo della squadra della passata stagione.

Sul fronte uscite tiene sempre banco la questione Lorenzo Lucca. Il Napoli sembra disposto ad avvicinarsi alla richiesta dell’Udinese di 35 milioni di euro, ma prima vuole provare a lavorare al colpo Darwin Nunez dal Liverpool. Servirà quindi ancora tempo per definire l’eventuale affare, ma a quanto pare, se partirà, il centravanti ex Pisa vestirà azzurro, altrimenti la famiglia Pozzo proverà a convincerlo a restare un’altra stagione in Friuli. Nessuna novità invece su Solet, che è nella lista dei possibili obiettivi del Bologna (insieme a Kristensen), ma senza offerte interessanti per ora sul piatto. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.