Settimana prossima può arrivare il figlio d'arte Borrelli. Ma senza disfare le valigie

Il Napoli ha messo nel mirino Gennaro Borrelli, attaccante napoletano e figlio d’arte, nato a Campobasso mentre suo padre Pasquale giocava in zona, prima di intraprendere la carriera da allenatore nei Dilettanti in Campania. Presto potrebbe diventare azzurro e arrivare in Campania, senza però disfare le valigie.

Nell'ultima stagione, Borrelli ha militato in Serie B con il Brescia, dove ha collezionato sette gol e due assist. A causa delle difficoltà del club lombardo, il giocatore sarà svincolato e il Napoli potrebbe approfittarne per ingaggiarlo la prossima settimana. L'intenzione sarebbe quella di cederlo in prestito, con il Bari come possibile destinazione. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.