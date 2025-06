Retroscena Lucca: sondaggio Atletico Madrid, ma il Napoli è pronto a chiudere

Il Napoli è alla ricerca di un centravanti e in lista ci sono due nomi: Darwin Nunez, dai costi più elevati, e la soluzione italiana Lorenzo Lucca. Quest'ultimo, stando alle ultime indiscrezioni, è in vantaggio. Anche se c'è stato un tentativo di inserimento raccontato da Orazio Accomando di Sportmediaset:

"Nelle scorse ore c’è stato un sondaggio dell’Atletico Madrid per #Lucca. Un contatto esplorativo, visto l’ottimo rapporto tra i due club e l’apprezzamento di Simeone. Napoli nettamente avanti, pronto a chiudere in settimana e assolutamente non disposto a partecipare ad aste. Che difficilmente ci saranno".