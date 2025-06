Sta per arrivare un doppio annuncio! Rai: Lang e Juanlu, colpi imminenti

vedi letture

Il Napoli è pronto ad annunciare Noa Lang e Juanlu Sanchez, rispettivamente esterno offensivo olandese del PSV e laterale difensivo spagnolo del Siviglia. Sia il primo che l'altro dovrebbero presto diventare azzurri, dopo che la società partenopea ha raggiunto gli accordi necessaria per la buona riuscita delle operazioni.

Se ne parlerà stasera dalle 23.58 su Rai Due a 'La Domenica Sportiva Estate', trasmissione condotta da Sabrina Gandolfi e curata da Alda Angrisani. Focus sul Napoli con un servizio realizzato in città dall'inviato Giacomo Capuano. Poi ci sarà in diretta Ciro Venerato pronto ad aggiornare le ultime trattative di mercato del Napoli. "Pronto l'annuncio per due imminenti arrivi. Noa Lang e Juanlu Sanchez. Stasera retroscena cifre e dettagli della doppia operazione dei campioni d'Italia", anticipa l'esperto di mercato dell'emittente.